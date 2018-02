A Warby Parker foi criada em 2010 mas o sucesso foi rápido com sua linha de óculos de grau com look vintage, preços convidativos e um super serviço online. Você pode pedir até 5 modelos para experimentar em casa antes de decidir (Home Try-on Program) o que comprar. Maravilhoso, não ? Além disso a companhia tem uma filosofia « doing good », para cada óculos vendido, um é doado para alguma organização filantrópica como a Vision Spring. Este tipo de atitude só faz aumentar seu número de fãs. E no próximo dia 13 inauguram sua primeira loja em NYC ! Pode anotar na agenda.

Warby Parker

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

121 Greene St