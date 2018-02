Paz espiritual e tranquilidade em plena Times Square é possível? Sim! Venha participar do festival de yoga celebrando o solstício de verão (o dia mais longo do ano) no próximo dia 21 junho. Free! Inscrições e mais informações no site oficial. Ohmmmmm

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.