Yotel: o hotel mais moderno de NY

O Yotel em NY tem o check-in mais moderno da cidade. Tudo automatizado, até o transporte das suas malas da recepção para o quarto.

Os quartos são compactos, como uma cabine de avião, com aproveitamento de espaço super inteligente e amenidades “high tech” como TVs de última geração e carregadores para Iphone, Ipads e afins.

Na chegada é so utilizar um dos computadores localizados na recepção para pegar seu cartão (chave do quarto) e entregar sua bagagem para o robô, que é a atração do saguão de entrada.

O design futurista do hotel já vale a visita. Assista o video da experiência do check-in automático: www.youtube.com/yotelny

YOTEL

570 10th Avenue

(entre 41st & 42nd Street)

info & images: www.yotelnewyork.com

Para mais dicas de NY: www.nylocalguides.com