Amazônia de Euclides "A amazônia selvagem sempre teve o dom de impressionar a civilização distante". Assim escreveu Euclides, jornalista e escritor em seu livro À margem da história. Em homenagem ao centenário de morte do escritor, o editor Daniel Piza e o repórter - fotográfico Tiago Queiroz refizeram o trecho final da viagem de Euclides em 1905. Ano que ele chefiou a Comissão Mista Brasileiro - Peruana de Reconhecimento do Alto Purus. O objetivo era demarcar as terras da fronteira e dessa forma evitar futuros conflitos com o país vizinho, assim como definir com clareza o trajeto do rio. Na viagem, Euclides ficou admirado com a quantidade de seringueiros. Traçou um perfil social da população, denunciando o modo semi - escravo de trabalho nos seringais. "De feito, o seringueiro - e não designamos o patrão opulento, senão o freguês jungido à gleba das estradas - realiza uma tremenda anomalia: é o homem que trabalha para escravizar-se.", escreveu ele, indignado com a situação que via. Na atual expedição os jornalistas não viram nenhum seringal em atividade. Só antigas histórias de dias e noites de trabalho duro de ex-seringueiros que não têm nenhuma saudades desses tempos; em contrapartida visitaram diversas tribos indígenas das etnias Kaxinawá e Kulina´. Na epóca do escritor, que os índios foram expulsos por seringueiros e retornaram após o ciclo da seringa. Passado um século, a região continua fascinando; porém ainda é desconhecida da "civilização distante".