Avenida Paulista: 119 anos de pluralidade Inaugurada em 8 de dezembro de 1891, a Avenida Paulista foi uma iniciativa do engenheiro Joaquim Eugênio de Lima, para acomodar a demanda residencial do centro de São Paulo. Em 119 anos, a via acompanhou as mudanças que transformaram a cidade em uma das maiores e mais importantes metrópoles do mundo, sempre sendo a vanguarda dessas modificações. Hoje a Avenida Paulista é o principal cartão postal de São Paulo, abrigando centenas de centros comerciais, teatros, bares, universidades e restaurantes. Diariamente, inclusive nos finais de semana, executivos, jovens e idosos caminham por suas calçadas. A rua fica pequena para a quantidade de carros e transeuntes. Mas na principal avenida de uma megalópole, sempre cabe mais um par de sapatos, independentemente da classe, cor ou credo. Texto: Eduardo Roberto