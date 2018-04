Celebração do Natal Ortodoxo Diferentemente dos católicos romanos, os ortodoxos comemoram seu Natal no dia 7 de janeiro, com base no calendário juliano. A maior parte dos católicos ortodoxos está concentrada nos países eslavos e na Rússia, mas também há um número significativo de fiéis na Grécia, em Israel e no Egito. Os ortodoxos não reconhecem o Papa como autoridade máxima da Igreja. Para eles, o chefe é o próprio Jesus Cristo. A Igreja Ortodoxa se separou da Romana no século XI e por isso não reconhece dogmas católicos recentes.