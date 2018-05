Chernobyl, 25 anos depois No dia 26 de abril de 1986, a usina de Chernobyl, na então União Soviética, mostrou ao mundo o poder de destruição da energia nuclear da forma mais trágica possível. Originalmente chamada de Vladimir Lenin, a usina localizada na atual Ucrânia, foi palco do que é considerado o pior acidente nuclear da história. A consequência do desastre foi mantida em segredo por mais de 20 anos. A radioatividade se expandiu como uma nuvem, chegando à outras áreas da União Soviética, Europa Oriental, Escandinávia e o Reino Unido. A explosão no reator 4, que espalhou partículas radioativas a mil metros de altura, foi considerada cem vezes mais potente que as bombas lançadas sob Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Bombeiros, jornalistas, técnicos e operários foram expostos à radioatividade sem proteção ou informação sobre as consequências. Pessoas que tiveram contato indireto com a radiação morreram ao longo dos anos e, oficialmente, somente na Ucrânia, 2,3 milhões de habitantes sofreram com as consequências do desastre.