Curiosidades reais O “casamento do século”. É assim que chamam a união entre o príncipe William e Kate Middleton. A cerimônia atraiu olhares de todo o mundo para a Grã-Bretanha, onde o respeito pelas tradições que envolvem a realeza é levado aos extremos. Os holofotes novamente se voltam à família real - e ao glamour e ao charme do evento. Apenas amigos próximos da família e outras figuras da realeza - cerca de 1,9 mil convidados - estiveram na abadia de Westminster para a cerimônia, que tem um custo estimado de US$ 40 milhões. Moedas, xícaras para o chá e bandeiras invadiram as ruas britânicas nos últimos dias. Quase 30 anos após o último casamento real - entre o príncipe Charles e Lady Diana - a Grã-Bretanha parou novamente para aclamar um novo casal com presentes, comemorações e devoção à monarquia.