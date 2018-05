Dia da Ashura Em 680 d.C., o imã Hussein, neto do profeta Maomé, foi morto em Kerbala, centro do Iraque. Os xiitas celebram a data se flagelando com facas e espadas durante a comemoração da Ashura para lembrar o sofrimento de Hussein. A partir da morte do imã, os xiitas passaram a formar um ramo separado do Islamismo, uma vez que acreditam que o Islã deveria ser governado por descendentes de Maomé. A Ashura deste ano foi precedida por eventos sangrentos e pela tensão entre os sunitas e os xiitas, dois dos principais ramos do Islã. Na quarta, 15, dois homens-bomba sunitas detonaram seus explosivos perto de uma mesquita xiita no sudeste do Irã, matando pelo menos 39 pessoas. Os sunitas locais, do Sistão-Baluquistão, desejam separar a província do país. A comemoração da Ashura, neste ano, não foi pacífica. No Iraque, bombas mataram dois peregrinos xiitas que se dirigiam para lugares da celebração. No Paquistão, país de maioria sunita, 16 pessoas foram feridas, duas de maneira crítica, quando um agressor jogou uma bomba contra uma procissão. As imagens mostram rituais e costumes de um setor da cultura islâmica. Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Pedimos aos leitores que não façam comentários ofensivos. Este conjunto de fotos traz imagens que podem causar algum desconforto.