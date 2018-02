Drama no Haiti Durante quase uma semana o repórter fotográfico Jonne Roriz cobriu o drama do Haiti. Uma das mais pobres nações do mundo, foi devastada por um dos maiores desastres naturais dos últimos tempos. O terremoto fez milhares de vítimas, destruiu cidades inteiras e levou parte da esperança do povo. O dor da perda, a luta pela vida, a dignidade e indignidade do adeus ao mortos entre outras histórias, estão contidos neste ensaio. Algumas fotos que seguem podem causar algum desconforto.