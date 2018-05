Eclipse pelo mundo Na madrugada desta terça-feira, um eclipse total da lua foi visto em todo o mundo, inclusive no Brasil. De acordo com a Nasa, a América do Norte teve uma visão privilegiada do fenômeno. No Brasil, o eclipse lunar, o único deste ano, teve início por volta das 4h30 (horário de Brasília) desta terça-feira, 21. Às 5h10, praticamente um terço da Lua já havia sido coberto pela sombra da terra, visão obtida do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. Da América do Norte até a Islândia, o eclipse da Lua foi observado durante mais de uma hora. Alguns lugares puderam ver só o começo, outros somente o final. Um eclipse lunar só é possível durante a Lua cheia. Quando o Sol, a Terra e a Lua estão bem alinhados, o satélite natural pode ficar momentaneamente privado de luz solar, caso esteja no cone de sombra da Terra. O eclipse total da lua ganha especial significado neste ano. Desde 1554 não coincidia com o solstício de inverno, no hemisfério norte. No hemisfério sul, temos o solstício de verão na mesma data. Fonte: AE