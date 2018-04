Eclipse solar Milhares de pessoas na África e na Ásia assistiram a um eclipse anular do Sol nesta sexta-feira, 15. A rota do eclipse começou na África, passando pelo Chade, a República Democrática do Congo, Uganda, Quênia e Somália antes de cruzar o Oceano Índico, onde atingiu o ponto máximo. A duração máxima da anularidade - quando a sombra da Lua aparece centralizada sobre o disco solar -, foi de mais de 11 minutos, a maior prevista para este milênio. Uma duração superior só é esperada para 3043, segundo a Nasa. O eclipse prosseguiu pela Ásia, onde foi visível nas Maldivas, sul da Índia, partes do Sri Lanka, Mianmar e China. Texto: Carlos Orsi Edição de imagens: Nilton Fukuda