Hungria: lama tóxica e destruição A Hungria encontra-se em estado de aletra desde segunda-feira (05/10/2010). Um reservatório que armazenava lixo tóxico proveniente da produção de alumínio se rompeu. O mar de lama vermelha invadiu cidades como Kolontar e deixou um rastro de destruição. Quatro pessoas morreram em áreas inundadas. O material químico, altamente nocivo à saúde, agora coloca em risco outros países do leste europeu. A mistura tóxica já contamina as águas do Rio Danúbio que passa pela Croácia, Sérvia e Romênia.