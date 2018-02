“Iguarias” da Selva Sapos, lagartos, sangue de cobra, escorpiões entre outras "iguarias" estão no cardápio de soldados norte-americanos. O "banquete" faz parte de exercícios de sobrevivência na selva. O treinamento está sendo realizado na província Chon Buri, na Tailândia. Cerca de 14 mil soldados de seis países, incluindo Tailândia, EUA, Indonésia, Cingapura, Japão e Coreia do Sul participam do treinamento militar coletivo, intitulado "Cobra Gold 2010".