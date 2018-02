Janelas paulistanas Uma viagem poética pelas fachadas da cidade. Um mosaico de cores formas e contrastes. A São Paulo antiga, a São Paulo moderna, os bairros de classe média, os bairros da periferia. Janelas decadentes, janelas enfeitadas, janelas coloridas, janelas divertidas. Janelas com gente, janelas com bichos, janelas com plantas, janelas desabitadas. Janelas, janelas, janelas, janelas... Janelas por onde São Paulo é vista. Janelas por onde olhamos São Paulo, através deste ensaio do repórter fotográfico Hélvio Romero.