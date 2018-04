Jardim Romano: Cidadania “encharcada” População desabrigada, casas interditadas, ruas alagadas. A rima é pobre e pouco poética, mas talvez mostre a recorrência dos fatos. Desde o dia 09 de dezembro de 2009, o Jardim Romano, no extremo leste de São Paulo, está debaixo d`água. E enquanto durarem as chuvas, o drama continua. Desde o primeiro dia, quase que diariamente, a equipe de fotojornalistas do 'Estado' acompanha esta história. Edição de imagens: Natália Russo e Nilton Fukuda