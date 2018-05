Natal 2010 pelo Mundo Em várias partes do Mundo o Natal é comemorado por milhões de pessoas. Alguns utilizaram a data também para protestar. Na Coréia do Sul tratadores de animais vestiram trajes de Papai Noel e apareceram ao lado de animais em aquário de Seul. Na Tailândia, elefantes viraram Papais Noéis. Em Israel, palestinos colocaram tocas vermelhas e entraram em confronto com policiais israelenses. Na Alemanha algumas pessoas pularam em um lago gelado, sem roupas. E assim segue mais um Natal.