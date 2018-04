O frio na Europa Enquanto várias regiões brasileiras sofrem com o extremo calor, no Hemisfério Norte o problema é totalmente inverso. O rigoroso inverno na Europa já provocou cerca de 450 mortes até o momento, e a previsão é de que o frio intenso dure mais alguns dias. Pedimos aos internautas brasileiros que vivem no continente europeu que enviassem fotos registrando a situação.