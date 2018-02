Samba da Vela Uma mesa decorada com uma toalha, uma vela no centro e muito samba. Em volta dos músicos, o público acompanha com os olhos, ouvidos, corpo e com a alma. É o Samba da Vela, uma comunidade de compositores que se reúnem todas as segundas-feiras em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. No último dia 08 deste mês, os sambistas voltaram para o reduto original, a Casa de Cultura de Santo Amaro, que estava em reforma. Além dos integrantes do grupo, a noite contou com a apresentação dos músicos do Pagode da 27, do Grajaú, e do mestre Osvaldinho da Cuíca. Este ano, o Samba da Vela completa uma década. Há dez anos o samba começa quando a vela é acesa e só termina quando ela se apaga. Mas o ritual, quase religioso, é apenas um ritual, pois na essência, o samba de raiz, sempre terá seu espaço, se depender de Chapinha, Paquera, Maurílio de Oliveira e os demais fundadores da comunidade.