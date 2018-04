São Luiz do Paraitinga: passado e presente Situada na região do Vale do Paraíba, São Luiz do Paraitinga, guarda um rico tesouro arquitetônico. Entretanto, com as chuvas que atingiram a região, muito deste patrimônio se perdeu. As águas inclementes derrubaram casas, igreja e imóveis seculares. 'Olhar Sobre o Mundo' traz imagens dos dois momentos.