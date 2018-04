São Paulo 457 anos O Jornal O Estado de S.Paulo publica hoje, em comemoração aos 457 anos da metrópole paulistana, um caderno especial que aponta as qualidades e deficiências dos bairros da cidade. Após três meses de pesquisas e 1 milhão de dados, o projeto contou com jornalistas, analistas e a ajuda da Escopo Geomarketing, uma empresa de consultoria especializada em pesquisas de mercado. O resultado aponta que há sempre uma São Paulo ideal para cada paulistano. O ensaio fotográfico deste caderno especial foi realizado pelo fotógrafo Jonne Roriz com uma lente "tilt shift". Limitando a profundidade de campo das imagens, ela permite produzir fotografias de objetos, pessoas e paisagens reais, dando a impressão de que algumas cenas são maquetes ou miniaturas.