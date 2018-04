São Paulo debaixo d’água Mais uma vez, uma forte chuva atingiu São Paulo e atrapalhou toda a rotina dos moradores, deixando pessoas ilhadas, serviços inoperantes, prejuízos por todos os lados e mortes. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, entre a noite de segunda e a manhã de terça-feira, choveu 68,8mm - equivalente a 29% do esperado para janeiro. No acumulado dos 11 dias já são 221,2mm, ou seja, quase 93% da expectativa do mês inteiro. O temporal inundou os rios Tietê e Pinheiros, além de córregos menores. Casas, ruas e carros foram tomadas pela água suja e barrenta, acumulando lixo. Com 125 pontos de alagamento em diversos locais da cidade, boa parte intransitável, o trânsito - já ruim na capital - ficou pior e formou filas e mais filas de veículos, principalmente nas marginais. Como na última temporada de chuvas, o prefeito Gilberto Kassab colocou a culpa no excesso de água e ainda disse que a tragédia poderia ter sido pior se não fossem os piscinões. Ele falou ainda que a Prefeitura está trabalhando "ao máximo" para evitar os transtornos.