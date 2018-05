Trajetória do papa João Paulo II Após o reconhecimento de cura religiosa feita por João Paulo II, o pontífice Bento XVI aprovou decreto no qual atribui um milagre ao antecessor. Karol Wojtyla, nome de batismo de João Paulo II, se torna beato, o último passo antes de ser santificado. Nascido na Polônia em 18 de maio de 1920, o 264º Pontífice da Igreja Católica, morreu aos 84 anos, no dia 2 de abril de 2005. Seu nome ficou conhecido entre várias religiões por seu carisma e suas visitas ao redor do mundo: no total, foram 129 países, em mais de mil localidades.