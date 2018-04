Underground Em porões mal iluminados, grupos de hardcore dividem os espaços com amantes do punk, que pulam, dançam e curtem o som rápido no último volume. No ritmo do “2-step”, um passo que se tornou famoso na cena hardcore/punk de Nova York nos anos 80, é a agressividade e a emoção que fazem tudo ter sentido. Para eles, pouco importa o diminuto espaço ou o cheiro de mofo e suor que tomam conta da atmosfera desses lugares: sempre vai haver espaço para o “stage diving”, onde os corpos são lançados sobre dos espectadores mais próximos do palco. A tribo dos vegans – vegetarianos que não se alimentam de nada de origem animal – também são frequentadores, assim como os adeptos ao “straight edge”, aqueles que escolhem levar uma vida livre de drogas – inclusive álcool e cigarro. Neste post, além do circuito underground localizado nos bairros da Lapa, Saúde e na Rua Augusta, foram retratados também pontos fora dos limites de São Paulo como Poá, no extremo leste; Itapevi, no extremo oeste; Piracicaba, no interior e Curitiba, no Paraná. Essas “gigs” – denominação para os eventos – acontecem em qualquer cômodo vazio, oferecido por qualquer pessoa disposta a ceder sua residência. No ensaio fotografamos as bandas ligadas à cena Vegan/Straight Edge do Hardcore. São elas: Discarga, Positive Youth, Vendetta, Towers, Shit With Corn Flakes, Sguardo Realta, Mahatma Gangue, MxAxCxE, Sangue Ódio Hardcore, In Your Face, Condictio, Days of Sunday e Prisão Sem Muros. Esta é uma pequena radiografia do enorme underground paulistano que se espalha para outras cidades e capitais.