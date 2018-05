Vale do São Francisco A existência de vinícolas no Vale do Rio São Francisco, região do semi-árido, seria encarada anos atrás como uma espécie de lenda, um mito, como o Nego d´água, a Rasga Mortalha e a Mãe da Lua, esses personagens que habitam a memória dos antigos moradores das barrancas do rio. Mas de fato elas existem, as primeiras instalaram-se nos anos 80 na região, próximas à cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco, favorecidas por um projeto de irrigação utilizando as águas do Velho Chico. Conhecer as vinícolas, da região de Petrolina, é um privilégio para o visitante. Alimento para os olhos e a alma observar o viço das frutas e provar a doçura das uvas retiradas dos parreirais na hora. Além de conhecer a produção de vinhos do Vale, o viajante tem a oportunidade de conhecer a orla do Rio São Franciso e atravessá-lo de barco entre as cidades de Petrolina e Juazeiro, divisa entre Pernambuco e Bahia.