Virada Cultural 2011 A 7ª Virada Cultural reuniu cerca de quatro milhões de pessoas que prestigiaram 1.300 atrações, entre os dias 16 e 17. A prefeitura de São Paulo investiu R$ 8 milhões no evento, que contou com shows de música, acrobacias, luta livre, teatro, performances, dentre outras atrações. O ponta pé inicial do evento deste ano foi dado pela cantora Rita Lee, em show na Praça Julio Prestes. "Perto da Virada Cultural Paulista, o Rock in Rio é um cemitério musical", disse a roqueira em sua apresentação. Quem fechou com chave de ouro a Virada Cultural 2011 foi o sambista Paulinho da Viola, na Praça da República.