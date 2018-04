World Press Photo 2011 O World Press Photo é o prêmio internacional mais importante do Fotojornalismo. No ano de 2011 mais de 100 mil imagens foram enviadas por 5.247 fotógrafos de 124 países. A foto ganhadora, do espanhol Samuel Aranda, trouxe o instante que um ferido durante as revoltas do Iêmen abraça uma mulher com 'niqab' - véu islâmico que cobre todo o corpo. A composição se assemelha à escultura "A Piedade" de Miguel Ângelo.