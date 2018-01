10 fatos sobre a ditadura na Argentina

1-A “guerra suja” travada pelo regime militar argentino contra organizações armadas de oposição, partidos e sindicatos de esquerda deixou cerca de 30 mil desaparecidos, de acordo com estimativas de entidades de direitos humanos.

2-O golpe de Estado foi liderado pelo tenente-general Jorge Rafael Videla, que derrubou a presidente María Estela Marinez.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3-Os processos contra os responsáveis pelas repressões estiveram parados por obstáculos legais e políticos. Mas a Corte Suprema de Justiça abriu o caminho para o julgamento dos processos ao apontar inconstitucionalidade nas leis que regiam os casos em 2005.

4-Segundo o Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS), principal organização de direitos humanos, atualmente tramitam 139 processos em todo o país, que envolvem cerca de mil militares e policiais.

5-Em 2007, foram anunciadas as primeiras condenações, com penas que oscilavam entre a prisão perpétua e 25 anos de cárcere, contra um ex-capelão católico da polícia e sete oficiais do Exército.

6-Dois ex-presidentes militares e os ex-generais Jorge Videla e Reinaldo Bignone estavam entre os processados, pela responsabilidade na tomada ilegal das crianças nascidas durante a prisão de suas mães, que hoje são consideradas desaparecidas.

7-Em dezembro de 2014, Bignone foi condenado por um tribunal da Argentina a 25 anos de prisão pelo roubo de filhos de presos políticos durante a ditadura. Foi a sexta condenação acumulada por Bignone, o último ditador do regime.

8-Além de duas penas perpétuas, ele já cumpre uma condenação de 25 anos de prisão e outra de 15 anos. Entre os diversos crimes, o ex-ditador, de 86 anos, esteve envolvido ainda em torturas e assassinatos de civis e roubo de bens.

9-Videla – também autor de sequestros, torturas e assassinatos de milhares de pessoas durante o regime militar – morreu no dia 17 de maio de 2013, de causas naturais, sentado em um vaso sanitário em sua cela da prisão de Marcos Paz. Videla tinha sido condenado em 2010 à prisão perpétua pelo assassinato de civis. Reveja o último discurso em rede nacional do ex-ditador argentino Jorge Rafael Videla, morto hoje aos 87 anos aqui.

10-O Plano Condor, que serviu para coordenar a repressão nas ditaduras da América do Sul nas décadas de 1970 e 1980, nasceu em 25 de novembro de 1975 em Santiago de Chile, em uma reunião clandestina entre representantes da Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia, em meio a Guerra Fria, polarizada por EUA e União Soviética. Documentário narra as diferentes versões sobre a Operação Condor, conexão entre as ditaduras do cone sul nos anos 70. Veja o trailer.