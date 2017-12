Os cinco anos da discussão até a venda da maconha em farmácias

2012

Projeto de lei

O governo do presidente José Mujica anuncia o envio ao Parlamento de um projeto de lei para o Estado controlar a produção, venda e autocultivo de maconha. O presidente qualifica a iniciativa de experimental e lembra que um terço da população carcerária uruguaia está presa por acusações relacionadas a drogas

2013

Votação no Congresso

A câmara dos Deputados e o Senado aprovaram o projeto de lei, que foi sancionado por Mujica no final do ano

2014

Regulamentação dos clubes

Começa o processo de regulamentação de autocultivo e clube de maconha, que permite a criação de seis mudas por pessoa, com o equivalente a 480 gramas anuais de produção. Os clubes têm permissão de até 99 mudas por ano em cooperativas

2015

Definição do cultivo

Empresas que produzem a maconha vencem licitação do governo

2016

Regulamentação da venda

É concluída a regulamentação das farmácias que venderão a droga de maneira controlada e segura

2017

Listagem de usuários

Começa o registro de usuários para consumo recreativo e as farmácias são abertas