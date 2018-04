WEBSFERA – 18 DE OUTUBRO

THE NEW YORK TIMES

Afetados pelo 11-S negociam indenizações

Mais de 9 mil trabalhadores empregados no entorno das Torres Gêmeas durante os atentados de 11 de Setembro, em Nova York, estão a caminho de ganhar US$ 712,5 milhões de dólares da cidade por prejuízos à saúde. Recentemente, eles chegaram a um acerto com a autoridade portuária para levar outros US$ 47 milhões. O ganho médio por pessoa deve chegar de US$ 83 mil. Nos casos mais graves, pode superar US$ 1 milhão.

THE GUARDIAN

Pelo Twitter, polícia denuncia precariedade

Os cortes orçamentários na Grã-Bretanha têm levado a polícia a mostrar, de maneira criativa, a precariedade em que garante trabalhar. Uma das últimas medidas vêm de oficiais de Manchester, na Inglaterra. Pelo Twitter, a rede de troca mensagens curtas, eles divulgam cada incidente, para mostrar o que têm de enfrentar.

DER SPIEGEL

Leite, um dos segredos da ocupação da Europa

Uma pesquisa mostra como a agricultura foi parar na Europa em meio a uma onda de imigração do Oriente Médio durante o período Neolítico. Os recém-chegados venceram os moradores locais por causa de sua cultura sofisticada, do domínio da agricultura e, sobretudo, por seu alimento milagroso: o leite.

LOS ANGELES TIMES

Corrupção em Jogos debilita ‘emergente’

Uma mistura de corrupção e megalomania na organização de uma competição esportiva internacional colocaram em xeque a imagem de uma “potência emergente”. Trata-se da Índia. O país asiático recebeu inúmeras críticas a seu trabalho nos Jogos da Commonwealth, que reúnem nações ligadas à Coroa Britânica. Obras superfaturadas, atrasos e até a queda de uma ponte deixaram má impressão. Mas o que mais irritou os presentes foi a resposta indiana no tom “ok, deu errado, quem se importa?”. Dezenas de ventiladores foram improvisados no encerramento, por exemplo. O planejamento pareceu ainda mais fraco pela comparação com os Jogos Olímpicos da China, em 2008.

