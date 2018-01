5 causas argentinas ligadas à Lava Jato

Márcio Resende, ESPECIAL PARA O ESTADO / BUENOS AIRES

Por enquanto, a Lava Jato, em geral, e o caso Odebrecht, em particular, derivaram em seis investigações e cinco causas abertas na Argentina. A sexta investigação pode derivar em novas causas enquanto ajuda a nutrir as cinco sob investigação. Conheça as cinco causas abertas:

1) Suborno na obra de soterramento da ferrovia Sarmiento

O projeto para soterrar a linha ferroviária urbana que une a província de Buenos Aires com a capital argentina é um dos maiores investimentos em infra-estrutura no país. A obra subterrânea de 36,75 Km foi anunciada seis vezes desde 2006. O consórcio que ganhou a licitação é formado pela Odebrecht, pela Iecsa (de Ángelo Calcaterra, primo do presidente Mauricio Macri), pela italiana Ghella e pela espanhola Comsa.

Num e-mail de fevereiro de 2010, Manuel Vázquez, testa-de-ferro de Ricardo Jaime, ex-secretário de Transportes argentino (2003-2009), chegou a cobrar ao então diretor para América Latina da Odebrecht, Mauricio Couri Ribeiro, a dívida de US$ 80 mil que seria a parcela de um suborno maior cuja cifra é ainda desconhecida. Os arquivos anexados desse e-mail indicavam a rota para o pagamento que passava por sociedades offshore até chegar a uma conta bancária em Curaçao.

2) Financiamento da obra de soterramento da ferrovia Sarmiento

No ano passado, o presidente Macri tomou duas decisões que alteraram os parâmetros para o soterramento da ferrovia Sarmiento e beneficiaram a empresa do seu primo, que antes foi da família Macri: o orçamento da obra passou de US$ 2,2 bilhões a US$ 3 bilhões e o consórcio responsável pela obra deixou de estar obrigado a conseguir o financiamento. A obra seria financiada originalmente pelo brasileiro BNDES já que a brasileira Odebrecht integra a obra junto com a Iecsa. Devido às dificuldades da Odebrecht de concretizar o financiamento, o Estado argentino decidiu financiar o custo.

Quando o BNDES decidiu financiar o projeto, a Odebrecht ficou com a participação maior. Com a decisão de Macri e sem o BNDES, a Iecsa passa a ter participação majoritária e o controle do projeto.

A Justiça investiga o novo contrato e o aumento no valor da obra. Avalia eventual conflito de interesses pelo vínculo familiar e se, com a mudança na exigência de financiamento, não seria necessária nova licitação para que outras empresas pudessem participar. Denunciante: Cristina Kirchner.

3) Paraná de las Palmas

A Justiça investiga possíveis irregularidades em preços e subornos nas contratações pela estatal de água e saneamento AySA para a obra para deixar a água do rio Paraná de las Palmas potável, executada pela Odebrecht. A obra, com licitação em 2008, inclui 40 Km de aquedutos e um túnel de 15 Km sob o rio. Junto com o soterramento da ferrovia Sarmiento, a obra Paraná de las Palmas seria uma das incluídas na confissão da Odebrecht em dezembro em acordo com as autoridades de Brasil, Estados Unidos e Suíça. Um dos alvos da investigação é o ex-ministro do Planejamento argentino, Julio de Vido, hoje deputado, acusado de cobrar subornos para os ex-presidentes Néstor e Cristina Kirchner. Denunciante: Anônimo.

4) Petrobras – Transener

Com base em duas delações premiadas no Brasil, a Justiça argentina investiga possível crime de corrupção na venda da empresa Transener por parte da Petrobras argentina em 2007. A denúncia penal da deputada Elisa Carrió contra o ex-ministro do Planejamento Julio de Vido baseia-se nas declarações do delator Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras. Em declarações à Procuradoria-Geral da República, Cerveró revelou ter recebido US$ 300 mil em suborno pela venda, em 2007, da empresa de transmissão elétrica Transener, pertencente então à Petrobras Argentina. O delator contou que o ministro argentino “pressionou pela venda” a empresários da Electroingeniería, “uma empresa amiga” dos governos Kirchner, segundo o próprio Cerveró. O delator também informou que, dessa venda por um total de US$ 54 milhões, “a maior parte do suborno ficou na Argentina”. A confissão de Cerveró confirmou o que já havia sido admitido pelo lobista Fernando Falcão Soares, o Fernando Baiano, quem também reconheceu suborno por US$ 300 mil. Denunciante: Elisa Carrió.

5) Gustavo Arribas – Odebrecht

Gustavo Arribas, chefe da Agência de Inteligência da Argentina e amigo do presidente Macri, foi indiciado por supostos vínculos com a Lava Jato. A Justiça investiga as transferências que Arribas teria recebido, em 2013, da empresa de fachada usada pelo cambista brasileiro Leonardo Meirelles no esquema de corrupção da Odebrecht. Em delação no Brasil, Meirelles teria dito que o argentino recebeu pagamentos indicados pela Odebrecht.

Arribas teria recebido cinco transferências que totalizariam US$ 594,5 mil. O chefe dos espiões argentinos só admite ter recebido uma transferência de US$ 70,5 mil e já deu três versões para justificá-la: primeiro a venda de um imóvel em São Paulo, depois a venda dos móveis desse apartamento e por último a venda dos quadros desse apartamento. Outra contradição é que, embora a transferência tenha sido em 2013, a escritura do imóvel é de 2015. Segundo Arribas, o comprador, Átila Reys Silva, foi quem contratou os serviços do doleiro. Gustavo Arribas morava em São Paulo, dedicava-se à compra e venda de jogadores de futebol e tinha residência fiscal no Brasil. Não está claro se a venda foi declarada à Receita Federal.

Em entrevista ao Estado, o presidente Macri classificou Arribas como “seu amigo”, que essas contradições são “detalhes” e o importante é que Arribas “não tem nenhum vínculo com a Odebrecht”.

Como as transferências bancárias teriam ocorrido um dia depois de o governo da ex-presidente Cristina Kirchner ter reativado o contrato de interramento da ferrovia Sarmiento – projeto é integrado pela Odebrecht – o jornalista Hugo Alconada Mon, que revelou as transferências bancárias, sugeriu um vínculo. Denunciante: Elisa Carrió.