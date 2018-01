Reação dos principais pré-candidatos americanos após o caucus de Iowa

Com 99,9% da votação do caucus no Estado de Iowa apurada, Hillary Clinton e Bernie Sander aparecem praticamente empatados na disputa democrata enquanto que o senador Ted Cruz surpreendeu e derrotou Donald Trump na primeira disputa direta pela indicação do partido republicano à presidência.

Veja como os principais candidatos reagiram após a divulgação dos resultados:

– HILLARY CLINTON

“É raro termos a oportunidade de uma disputa real de ideias para realmente analisarmos o que o Partido Democrata defende e o como queremos que seja o futuro do nosso país”

“Nesta noite, posso respirar com grande alívio. Obrigado, Iowa”

– BERNIE SANDERS

“Há nove meses, viemos a este belo Estado. Não tínhamos organização política, nem dinheiro ou reconhecimento. Mas nesta noite, mesmo sem resultados finais, parece que estamos virtualmente empatados”

“Esse foi um começo incrível. Vamos levar (essa disputa) para a covenção nacional do partido. Acredito que os resultados mostraram que essa campanha pode vencer”

– TED CRUZ

“A vitória desta noite foi de todos os corajosos conservadores em todo o Estado de Iowa e em todo esse grande país”

“Iowa enviou uma mensagem de que o indicado republicanos e próximo presidente dos Estados Unidos não será escolhido pela mídia e tampouco pelo establishment de Washington

– DONALD TRUMP

“Iowa, amo vocês. Estou honrado de ter ficado em segundo lugar”

“Continuaremos (com a campanha) para conquistar a indicação republicana e vencer Hillary Clinton, Bernie Sanders ou quem for nosso rival”

– MARCO RUBIO

“Esse é um momento que (várias pessoas) disseram que nunca aconteceria. Por meses, disseram que eu não tinha chance”

– BEN CARSON

“Independentemente de como a mídia tentou marginalizar a mim e minha campanha, ainda tenho o mais alto índice de eleitores favoráveis e continuo entre os principais candidatos em cada uma das principais pesquisa”