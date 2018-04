A semana em sete notícias

Domingo, 11 de abril – Um acidente aéreo matou o presidente da Polônia, Lech Kaczynski, assim como alguns dos principais dirigentes do país. Oficialmente, autoridades informaram que todas as 97 pessoas que estavam a bordo morreram no acidente. Algumas fontes, porém, indicam que o avião – um Tupolev-154, de propriedade do governo polonês – levava mais de 130 passageiros.

Segunda-feira, 12 de abril – À margem da Conferência de Segurança Nuclear que começa em Washington, o presidente Luís Inácio Lula da Silva vai se reunir com líderes de três países membros do Conselho de Segurança da ONU – Turquia e Japão, membros rotativos como o Brasil, e França, que é membro permanente. Brasil, Turquia e Líbano são os três membros rotativos do conselho que não apoiam sanções contra o programa nuclear iraniano e são alvos de intenso lobby da Casa Branca.

Terça-feira, 13 de abril – Enquanto em Washington representantes de 47 países debatem formas de conter a proliferação nuclear, Brasil e Irã decidiram fechar, dentro de um mês, um acordo para driblar a pressão das sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra Teerã que deve aumentar com a provável adoção de sanções.

Quarta-feira, 14 de abril – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro turco, Recep Erdogan, pediram ao presidente americano, Barack Obama, para que seja dado mais tempo ao Irã antes de se recorrer a sanções contra o programa nuclear iraniano. Lula e Erdogan reuniram-se por 15 minutos com Obama, ao final do encontro bilateral entre os líderes turco e americano.

Quinta-feira, 15 de abril – Equipes de resgate lutavam contra a altitude, a dificuldade de acesso e o frio para tentar salvar vítimas soterradas pelo terremoto de 7,1 graus na escala Richter que atingiu a Província de Qinghai, no noroeste da China, e deixou pelo menos 760 mortos e mais 11 mil feridos, sendo alguns em estado grave.

Sexta-feira, 16 de abril – A erupção de um vulcão de pequeno porte na Islândia, o Eyjafjallajökul (Montanha da Ilha Glacial), semeou o caos no transporte aéreo da Europa, com repercussões em todo o mundo. Entre 4 mil e 5 mil voos, de um total de 28 mil diários, seriam cancelados até o final da noite, causando a maior paralisação aérea desde os atentados do 11 de Setembro de 2001.

Sábado, 17 de abril – As cinjas lançadas na atmosfera pela erupção do vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia, continuam provocando caos no sistema aéreo internacional. Na sexta-feira, 17 mil voos foram cancelados na Europa, de um total de 28 mil, deixando no chão mais de 1,3 milhão de passageiros em 20 países.