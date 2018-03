Abu Dhabi ganhará parque temático com personagens da Warner

LOS ANGELES – O estúdio Warner Bros. construirá um parque temático em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, por meio de um acordo com a empresa Miral Asset Management pelo qual serão investidos US$ 1 bilhão no projeto, informou na terça-feira 19 o site da revista especializada Variety.

O novo parque temático seria construído na ilha de Yas, um lugar que já acolhe um centro recreativo da Ferrari, um parque aquático e também o circuito do grande prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.

A expectativa é que o espaço recreativo abra suas portas em 2018 e, entre suas instalações, haja atrações feitas a partir de personagens do estúdio como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Scooby-Doo e Pernalonga.

O presidente da Miral Asset Management, Mohammed Khalifa Al Mubarak, garantiu que o parque temático será um “marco” no objetivo dos Emirados de pôr Abu Dhabi “no mapa global” do turismo internacional. Os responsáveis pelo projeto afirmaram que o parque temático ajudará a ilha de Yas a elevar seu número de visitantes dos 25 milhões anuais de 2015 até 30 milhões em 2018.

O projeto também inclui a construção de Gotham City e Metropolis, as cidades nas quais acontecem as aventuras de Batman e Superman, respectivamente.

“A Warner Bros. se dedicou a entreter o público durante mais de 90 anos com as sagas e personagens mais amados do mundo”, disse o presidente da Warner Bros. Entertainment, Kevin Tsujihara, em comunicado citado pela Variety. “Trabalhando com nossos parceiros da Miral, levaremos nossa experiência à ilha de Yas, um dos destinos líderes em entretenimento no mundo, para criar uma experiência completamente interativa, inovadora e única que permitirá aos fãs de todas as idades experimentar os aspectos mais excitantes da Warner Bros.”, acrescentou. /EFE