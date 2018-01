Academia militar dos EUA proíbe tradicional guerra de travesseiros

NOVA YORK – A guerra de travesseiros que marca a despedida do verão dos alunos da prestigiada academia militar de West Point, nos EUA, foi proibida, informou na quarta-feira 25 o jornal The New York Post. O motivo: neste ano 30 pessoas ficaram feridas no evento.

A “brincadeira” do dia 20 de agosto, na qual participam os novatos da academia, terminou com pelo menos uma perna quebrada, vários ombros deslocados e dezenas de traumatismos cranianos.

A guerra de travesseiros é realizada na academia há mais de um século, organizada pelos alunos de primeiro ano como uma forma de festejar o fim de seu treinamento de verão.

Habitualmente se exige que os participantes usem capacetes para proteger a cabeça, mas neste verão aparentemente alguns alunos os utilizaram como arma, colocando-os dentro dos travesseiros junto com outros objetos contundentes.

A West Point, na qual se formam muitos dos altos comandantes do Exército americano, divulgou um relatório sobre o caso que concluiu que os militares veteranos não velaram pelo desenvolvimento seguro da tradicional guerra de travesseiros. /EFE