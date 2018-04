O ataque com carro-bomba à sede da Falange Cristã do Líbano acontece pouco tempo depois da data que marcou os 30 anos dos massacres dos campos de refugiados palestinos de Sabra e Chatila, em Beirute. Em 18 de setembro de 1982, centenas de palestinos foram assassinados nos campos e milicianos da Falange participaram do crime.

