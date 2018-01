Acordo nuclear com o Irã chega a Hollywood

WASHINGTON – Enquanto o presidente americano, Barack Obama, pede que grupos que apoiam o acordo nuclear com o Irã façam suas vozes serem ouvidas no Congresso para enfrentar os milhões de dólares em lobby por parte daqueles que são contrários ao acordo, o tema chegou a Hollywood.

Entenda: A negociação nuclear com o Irã

Um vídeo foi divulgado com a presença de atores americanos, como Morgan Freeman e Jack Black, pedindo que os congressistas apoiem o acordo entre o Irã e o grupo P5+1 ao invés de barrarem o tema por diferenças políticas com o presidente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os atores começam dizendo o quanto gostam de “ver os filhos e netos crescerem” e afirmam que se o Congresso barrar o acordo o futuro não será possível em razão de uma possível guerra com uso de armas nucleares.

Para fortalecer os argumentos, aparecem no vídeo a rainha Noor, da Jordânia, e o embaixador americano Thomas Pickering explicando que o acordo evita que Teerã construa uma bomba nuclear, o que iniciaria uma corrida armamentista na região.

Leia também: Como fortalecer a aposta com o Irã

No meio do vídeo, a ex-espiã americana Valerie Plame também aparece afirmando que uma possível guerra no Oriente Médio levaria o Irã a construir uma bomba nuclear ainda mais rápido.

Lobby financeiro. Segundo o presidente Obama, grupos que se opuseram ao acordo, como o Comitê de Assuntos Públicos Israel-Americano, conhecido como AIPAC, gastaram US$ 20 milhões em propagandas televisivas para pressionar membros do Congresso.