Agentes secretos de Obama são suspensos por noitada em Amsterdã

Três agentes do serviço secreto do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foram enviados de volta para Washington e suspensos temporariamente no último domingo por curtirem a noite de Amsterdã. Eles estavam encarregados de preparar o esquema de segurança do presidente, que chegou à capital holandesa na segunda-feira.

De acordo com o jornal The Washington Post os três foram afastados por “razões disciplinares” enquanto se investiga o caso. Em Amsterdã, um dos agentes que deveria fazer a segurança do presidente foi encontrado embriagado e inconsciente no domingo de manhã em um dos corredores do hotel em que estava hospedado.

Os funcionários do hotel alertaram à Embaixada dos Estados Unidos no país, que por sua vez avisou a direção do Serviço Secreto.

Qualquer um dos integrantes da equipe de segurança presidencial que estiver em uma viagem oficial está proibido de ingerir álcool nas dez horas anteriores ao deslocamento.

O incidente viola as novas regras que o Serviço Secreto, encarregado pela segurança presidencial, adotou após o escândalo de prostituição ocorrido em abril de 2012 durante a Cúpula das Américas em Cartagena das Índias, na Colômbia.

Naquele episódio, pelo menos 12 agentes levaram prostitutas aos seus quartos de hotel em Cartagena antes da visita de Obama por ocasião da cúpula. / EFE