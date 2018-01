Alguns dos piores momentos de Trump nas redes sociais

Il Duce

Donald Trump, o magnata excêntrico que lidera a corrida interna do Partido Republicano pela candidatura à presidência dos EUA destacou-se ontem, entre outros momentos, por ter retuitado em seu perfil oficial uma frase de Benito Mussolini. O tweet em questão foi postado pela conta @ilduce2016 – “Il Duce” (“O Líder”) era a forma como os partidários do Fascismo tratavam o tirano que governou a Itália entre 1922 e 1943. O perfil falso foi criado pelo site Gawker com intenção, confessada também ontem pelos autores, de lançar frases de Mussolini até que Trump retuitasse alguma delas. O resultado foi alcançado:

O muro: é fácil

A lista de gafes de Trump, no entanto, vai muito além do momento ítalo-americano acima. A obsessão de Trump com a construção de um muro em toda a fronteira com o México, tema recorrente da campanha do magnata, por exemplo, rendeu uma postagem no Facebook com uma comparação um tanto estranha. No dia 19, ele comparou a obra aos edifícios que seu conglomerado construiu ao longo do tempo e concluiu: “é MUITO mais fácil”

Make The Eagle Great Again

Após uma sessão de fotografia para a capa da revista Time, em agosto, Trump postou orgulhosamente no Facebook um vídeo curto falando a seus seguidores sobre o que havia feito momentos antes. Uma águia-de-cabeça-branca, animal-símbolo dos EUA, observava a fala do candidato pacificamente. No vídeo, ele fez questão de enfatizar como a águia era perigosa.

Tempos depois, a revista publicou uma versão ampliada dos bastidores da sessão fotográfica mostrando que a coragem de Trump diante da águia não foi exatamente inabalável:

O embrião do muro

Em junho do ano passado, o atual candidato declarou “guerra” ao México, apesar de dizer que amava o povo mexicano no mesmo tuíte: