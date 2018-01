Altos e Baixos de Theresa May

Chegada a Downing Street

Após a vitória do “sim” no referendo que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia, Theresa May torna-se a premiê, no lugar de David Cameron

Batalha judicial

No começo do ano, May sofre uma batalha nas Cortes, quando a Justiça determina que o Parlamento deve aprovar uma lei para dar início ao Brexit

Início do Brexit

Com a lei aprovada no Parlamento, May invoca o Artigo 50 do Tratado de Lisboa e coloca em marcha o processo de saída da União Europeia

Eleição antecipada

Fortalecida pela aprovação do Brexit no Parlamento e com popularidade em alta, May antecipa as eleições gerais, com o objetivo de ampliar sua base no Parlamento

Campanha com problemas

Ao longo da campanha, May é criticada por propor cortes em programas sociais e por querer cobrar pelo tratamento de idosos com Mal de Alzheimer

Terrorismo

Em meio à campanha, o Reino Unido sofre três atentados – dois em Londres e um em Manchester, num espaço de menos de 3 meses, com 34 mortos