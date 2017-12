Aluno causa polêmica em escola da Austrália após se vestir de Hitler para semana do livro

O diretor de um colégio na Austrália disse estar arrependido de ter permitido que um de seus estudantes se caracterizasse de Hitler para um evento escolar.

A escola St. Philip, localizada em Alice Springs, celebrava a semana do livro e encorajou os alunos a se vestirem como o personagem que quisessem. Um dos estudantes, segundo o jornal britânico The Guardian, resolveu se caracterizar como o ditador alemão Adolf Hitler.

Apesar de polêmica, a escolha parece ter agradado aos participantes do evento, já que o jovem ganhou o prêmio de melhor fantasia e foi destaque em um desfile realizado durante o encontro.

O diretor do colégio, Roger Herbert confirmou a uma emissora de televisão local que o estudante havia pedido “a um membro respeitado do quadro de funcionários” permissão para se vestir de Hitler, e que a pessoa disse que sim. “Agora, ela está absolutamente triste por ter dito isso, e eu estou preocupado com o bem-estar dela.”

Ainda segundo o Guardian, estudantes de outros Estados também foram convidados a participar do evento, como os do Bialik College, em Melbourne, uma escola judaica. Herbert contou que pediu desculpas aos alunos judeus.

O diretor da instituição de ensino judaica, Jeremy Stowe-Lindner, afirmou que a escola St. Philip lidou muito bem com a situação. “Foi um incidente infeliz”, disse ele.

Segundo a direção do colégio em Alice Springs, está sendo oferecido todo o apoio e assistência ao professor, ao estudante e à toda sua família, e garantiu que está trabalhando para que incidentes como esse não se repitam.