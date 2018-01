Americano passa dois dias na cadeia por fazer carinho em onça parda

Um morador de Ohio que publicou um vídeo no YouTube fazendo carinho em duas onças pardas no Zoológico de Columbus teve de passar dois dias na cadeia e pagar uma multa de US$ 200 nesta quarta-feira, 29, após ter sido indiciado por invasão de propriedade privada.

Joshua Newell, de 35 anos, invadiu o viveiro dos felinos e chegou perto das grades. Filmando a cena, tentou brincar com os animais.

“Vem aqui, gatinho”, disse. “Isso. Bom gatinho.”

Ele foi condenado a cumprir quatro dias de prisão, mas a pena foi trocada por dois dias mais a multa.

O zoológico não quis se pronunciar sobre o caso. Em junho, uma mulher foi condenada a uma pena similar por esquecer sua filha de dois anos perto da jaula de um guepardo no Zoológico de Cleveland. /AP