AO VIVO: Atirador mata ao menos 12 em cinema nos EUA durante exibição de ‘Batman’

DENVER – Um homem de 24 anos, identificado pelo FBI como James Holmes, disparou contra pessoas em uma sala que exibia o filme mais recente da série Batman, ‘Batman – Cavaleiro das Trevas Ressurge’. Ao menos 12 pessoas morreram no tiroteio e outras 38 ficaram feridas. Acompanhe minuto a minuto as notícias sobre o incidente. Siga também, no Twitter, o correspondente do Estado em Nova York, Gustavo Chacra, e da colunista Lúcia Guimarães. Leia também o EstadãoInter.

19h56: O diretor do filme ‘Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge’ Christopher Nolan classificou o ataque no cinema do Colorado de “tragédia sem sentido”, informa a rede de notícias ABC.

19h29: A polícia do Colorado vai detonar os artefatos encontrados na casa de James Holmes, afirma a agência Reuters.

19h13: De acordo com a colunista do Estado Lúcia Guimarães, a rede de cinemas AMC proíbe espectadores fantasiados ou mascarados em todos os cinemas nos EUA.

Dos 25 feridos no ataque, nove estão em estado grave. O bebê de três meses que foi ferido teve alta do hospital.

17h20: De acordo com a agência de notícias AP, policiais do Colorado disseram que o atirador James Holmes tinha pintado o cabelo de vermelho e se denominava Coringa (vilão do Batman na série).

16h56: Pesquisa de abril mostra que 47% dos americanos dizem que porte de arma é decisivo no voto para presidente, diz colunista do Estado Lúcia Guimarães.

16h55: Segundo reportagem da BBC Brasil, o ataque no Colorado fez sobrevivente recordar tiros em cinema de São Paulo, em 1999.

16h52: De acordo com a colunista Lúcia Guimarães, do Estado, as quatro armas usadas no massacre por James Holmes foram compradas legalmente.

16h20: O atirador comprou ingresso para o filme do Batman e entrou na sala de cinema junto com a multidão, afirma oficial dos Estados Unidos.

16h10: O presidente Barack Obama decretou, segundo a agência de notícias AFP, seis dias de luto nos Estados Unidos.

16h05: A polícia do Colorado confirma que os corpos de dez das 12 pessoas assassinadas no cinema continuam no local.

16h00: Em entrevista coletiva, o chefe de polícia do Colorado afirmou que o atirador mantinha diversas armadilhas em sua residência. “Nunca vi nada assim”. “Ele usava armadura, fuzil, espingarda e pistola Glock no ataque ao cinema”.

15h09: Para o psiquiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo Daniel Martins de Barros, o tipo de crime ocorrido no Colorado é muito bem planejado pelos atiradores. Assista à entrevista concedida por Barros, autor do blog “Psiquiatria e sociedade”, à TV Estadão:

15h06: Segundo a polícia, levou cerca de um minuto e meio entre a primeira chamada e a chegada de viaturas ao local do tiroteio, em uma sala de cinema de um shopping em Aurora, subúrbio de Denver, no Estado americano do Colorado.

15h01: Cinco edifícios ao redor do prédio de Holmes foram evacuados por temor de que ocorra uma explosão. A declaração é do chefe da polícia, Daniel Oates, que falou há pouco no local. O número oficial de feridos se mantém em 59, segundo ele.

14h58: Segundo o chefe da polícia de Aurora, Daniel Oates 71 pessoas foram atingidas pelos tiros disparados por Holmes. Dos 12 mortos, dez morreram no local e os outros dois a caminho do hospital. Segundo ele, há “muitos feridos críticos”. Oates afirmou ainda que o atirador usava máscara e uma espécie de armadura que cobria o corpo todo.

14h51: O autor dos disparos, James Holmes, será apresentado ainda hoje a um juiz, de acordo com a imprensa americana. Holmes foi preso depois de atirar e matar 12 pessoas. No tiroteio, mais de 35 pessoas ficaram feridas. Ao ser preso, ele teria dito à polícia que tem explosivos em casa. A polícia encontrou o que chamou de “armadilha” no apartamento do atirador. Segundo o chefe da polícia local, Daniel Oates, os agentes tentam “desarmar” material inflamável e explosivo no local. “Isso pode durar horas ou dias”, disse Oates. “A cena é bem desagradável. Parece muito sofisticado, como ele armou. Pode ser uma longa espera”.

14h44: Relatos que estão circulando na internet sobre uma eventual mensagem postada pelo autor dos disparos no Colorado são falsas. A informação é do site Mashable. As imagens, que teriam um “aviso” sobre a intenção de atacar um cinema, são grosseiras, diz o site.

14h38: O candidato republicano à presidência dos EUA, Mitt Romney, pediu união, diz a CNN. Tanto Romney quanto o presidente Barack Obama cancelaram eventos ligados à campanha eleitoral ao longo do dia. Mais cedo, Obama fez um pronunciamento sobre o ataque (leia mais abaixo).

14h14: A Casa Branca divulgou a íntegra (em inglês) do discurso do presidente Barack Obama.

13h28: Jessica Ghawi, uma jornalista esportiva que sobreviveu ao tiroteio no início de junho em um centro comercial de Toronto, está entre as vítimas do massacre desta sexta-feira. No perfil de Jessica no Facebook, já há mensagens de condolência pela morte dela.

13h22: Uma testemunha relatou à CNN que as pessoas pensaram que o barulho dos tiros era parte do filme à que assistiam no momento dos disparos.

13h11: Atirador tem PHD em Neurociência pela Universidade de Colorado, diz CNN. A rede de TV também divulgou a primeira foto dele. Veja no Twitter da colunista do Estado Lucia Guimarães. A foto (abaixo) foi divulgada pela universidade.

13h06: Alguns dos mortos ou feridos eram membros das forças armadas.

13h04: Explosivos parecem ser “muito sofisticados” e a polícia poderia ficar “horas ou dias” na cena do crime, diz chefe da polícia de Aurora.

12h57: Familiares de atirador dizem que os “corações estão com os envolvidos na tragédia”

12h46: Segundo a colunista do Estado Lúcia Guimarães, o atirador do Colorado vai enfrentar um juiz ainda nesta sexta-feira.

12h30: Um americano que estava com filhos no cinema diz ter confundido ataque com ‘pegadinha’, diz a BBC.

12h26: O porta-voz do Pentágono disse, segundo a Reuters, que não há relações entre militares mortos e feridos no ataque e o atirador com o Exército americano.

[galeria id=3745]

12h18: De Nova York, a colunista do Estado Lúcia Guimarães informa que o apartamento do atirador teria armadilhas de explosivos. “Equipamento sofisticado, imagens perturbadoras”, segundo a polícia de Denver.

11h57: De acordo com a colunista Lúcia Guimarães, uma pesquisa realizada pelo instituto Gallup revela que a posse de armas nos EUA disparou em 2011: 47% dos adultos americanos têm pelo menos uma arma.

11h52: Obama encerra o discurso, aplaudido. Veja a seguir foto do presidente ao concluir o discurso.

11h51: “Haverá outros dias para política, hoje é para prece e reflexão”, diz o presidente.

11h50: Obama pede um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

11h49: “No fim das contas”, diz o presidente, “o que importa é como escolhemos tratar do próximo, é o que dá propósito à vida”.

11h48: Obama: “Conhecendo fatos, nunca podemos entender o que leva uma pessoa a cometer um ato como este. Mas sabemos o que faz valer a pena estar vivo”.

11h47: Obama fala sobre o ataque no Colorado. Segundo ele, é um ataque “sem sentido” contra pessoas “amadas”.

11h45: O presidente Obama começa a fazer pronunciamento em Fort Meyers, na Flórida. Ele já menciona o oponente na corrida presidencial, Mitt Romney.

11h38: O atirador, James Holmes, de 24 anos, tinha quatro armas, entre elas uma automática, do tipo AK. A informação é da colunista Lúcia Guimarães, que sugere o curta, uma análise sobre o mercado de armas de fogo (o vídeo, em inglês, não é legendado).

11h33: Segundo testemunhas, o atirador entrou na sala de cinema em que se exibia o filme “Batman – Cavaleiro das Trevas Ressurge” usando uma máscara de gás. Ele teria também ao menos quatro armas. Na foto abaixo, o Tom Hardy, que faz o papel de Bane no longa-metragem, usa uma espécie de máscara.

11h28: De acordo com a Casa Branca, não há ligação aparente entre o tiroteio de Colorado com terrorismo. “Nós não acreditamos que haja alguma conexão com terrorismo”, disse o secretário de Imprensa, Jay Carney, a repórteres que viajavam com Obama na Flórida.

11h24: Ouça, na rádio Estadão ESPN, o comentário da colunista Lúcia Guimarães sobre o incidente. O número inicial, de 14 mortos, foi revisto pela polícia local para 12.

11h06: O presidente Obama, que fará um pronunciamento sobre o ataque ainda nesta manhã, cancelou compromissos da campanha presidencial que teria na Flórida. Ele fará um pronunciamento às 12h20, horário de São Paulo. Mais cedo, a Casa Branca divulgou um comunicado segundo o qual Obama se sente “chocado” com o incidente. Leia mais abaixo. Na foto a seguir, Obama embarca no Air Force One no aeroporto de Palm Beach.



11h04: Ainda de acordo com a rede de TV CNN, a polícia disse que o atirador usou gás lacrimogêneo ao entrar atirando no cinema. A informação ainda não está confirmada.

11h02: Segundo a CNN, o número de feridos no incidente é 38, entre eles crianças. Mais cedo, as autoridades locais divulgaram que há um bebê de três de idade entre os feridos.

10h58: Na imagem abaixo, o shopping de Aurora, onde ocorreu o tiroteio. A polícia isolou a área.

10h56: De acordo com a colunista do Estado Lúcia Guimarães, que está em Nova York, a rede de TV ABC sugeriu uma ligação entre Holmes, o atirador, com o Tea PArty de Aurora.

10h38: De acordo com o correspondente do Estado em Nova York, Gustavo Chacra, a polícia novaiorquina intensificou a segurança nas exibições do filme do Batman nos cinemas da cidade. Mais cedo, a exibição em Paris também foi suspensa (leia mais abaixo). Acompanhe as informações com o correspondente pelo Twitter.

10h30: Na foto abaixo, policiais usam uma câmera para inspecionar o apartamento do suspeito do tiroteio.

10h25: O atirador de Denver não era integrante de nenhum grupo terrorista e tampouco defendia uma causa, segundo as primeiras informações divulgadas pela polícia local.

10h15: O presidente Barack Obama vai se pronunciar sobre o caso antes do final da manhã, horário local, segundo a rede de TV CNN.

10h14: As autoridades federais dizem que o suspeito James Holmes não tem histórico militar.

10h05: Carros de polícia estão levando feridos para o hospital, diz CNN.

9h52: Assista ao comentário do correspondente do Estado em Nova York, Gustavo Chacra:

9h50: Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas no tiroteio. A cidade na qual ocorreu o ataque, Aurora, se localiza perto da Columbine High School, onde dois estudantes mataram 13 e feriram 24, em 1999.

9h45: Sete carros da polícia chegam a apartamento de suspeito de atirar em cinema.

9h42: Hospital Universitário confirma que o paciente mais jovem vítima do tiroteio no cinema tem 3 meses de idade.

9h38: Time Warner se pronuncia sobre tiroteio em Denver: “A Warner Bros está profundamente entristecida em saber desse incidente chocante.”

9h31: Número confirmado de mortos cai para 12, diz polícia local.

9h28: Testemunhas dizem que atirador estava vestido com um disfarce de uniforme da Swat, a unidade da polícia americana altamente especializada.

9h17: Fontes policiais identificaram o atirador como James Holmes, nascido em 13 de dezembro de 1987. Ele tem 24 anos.

09h16: Vídeo publicado no YouTube mostra desespero na saída do cinema (fonte: 13shantyltoledo/YouTube).

9h14: Sessão de lançamento do filme “Batman” foi suspenso em Paris após incidente no Colorado.

9h10: O nome do suspeito atirador é James Holmes, segundo o FBI.

8h30: O candidato republicano à presidência dos EUA, Mitt Romney, também se manifestou sobre o incidente. “Ann (esposa de Romney) e eu estamos profundamente entristecidos com a violência gratuita que tirou 15 vidas no Colorado”, diz um comunicado divulgado em nome do republicano.

8h29: De acordo com testemunhas, o atirador que matou ao menos 14 pessoas no Colorado estava vestido com uniformes parecidos ao da Swat. Segundo o Twitter do programa de TV Today Show, a testemunha disse que o atirador disparou de forma metódica à medida em que as pessoas tentavam deixar a sala de cinema em que o último filme da série “Batman” era exibido.

8h28: De acordo com um comunicado da Casa Branca, o presidente Barack Obama disse estar “chocado” com o incidente. “Michelle (esposa de Obama) e eu estamos chocados e entristecidos pelo horrível e trágico tiroteio no Colorado”, diz a nota.

8h10: O incidente ocorrido nos Estados Unidos lembra um episódio parecido que aconteceu em 1999 em São Paulo. O estudante de Medicina Mateus da Costa Meira matou três pessoas e deixou quatro feridas no cinema do MorumbiShopping, zona Sul da capital. Condenado a 110 anos de prisão, ele cumpre pena desde 2007 na Bahia. Em 2009, Meira tentou matar um colega de cela.

5h43: Um homem armado usando uma máscara de gás abriu fogo nesta sexta-feira, 20, contra pessoas que assistiam ao filme ‘Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge’ em um shopping center da cidade de Denver, no estado americano do Colorado. Segundo uma emissora de rádio local, pelo menos 10 pessoas morreram e aproximadamente 40 ficaram feridas.