AO VIVO: Bloomberg fala sobre o crime no Empire State

NOVA YORK – O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, faz um pronunciamento sobre o caso do atirador nas proximidades do Empire State. Pelo menos duas pessoas morreram – uma vítima e o próprio atirador. O homem, ainda não identificado, abriu fogo contra pedestres durante a manhã desta sexta-feira, 24. Ainda não há informaçõe sobre a motivação do crime, mas policiais descartam a possibilidade de um ataque ligado a organizações terroristas. As declarações de Bloomberg são transmitidas ao vivo pelo perfil do prefeito no YouTube dentro de minutos. Assista abaixo.

12h34 – Bloomberg e Kelly encerram o pronunciamento. Continue acompanhando as informações sobre o atirador em Nova York pelo estadão.com.br.

12h33 – A colunista do Estado Lúcia Guimarães, que está em Nova York, informa que Johnson, o atirador, havia sido demitido há um ano da Hazan Import. O escritóio da empresa fica próximo ao Empire State. Ele era designer de acessórios femininos, segundo Lúcia.

12h31 – De acordo com Kelly, um trabalhador da construção seguiu o atirador e alertou a polícia. O comissário afirmou ainda que houve troca de tiros com policiais.

12h30 – Segundo a CNN, Bloomberg disse que a polícia não tem muitas informações sobre o atirador. A identidade do atirador, segundo o comissário de polícia Ray Kelly, foi confirmada como Jeffrey Johnson. Ele trabalharia em uma empresa local chamada Hazan Imports, mas a empresa não estaria no Empire State Building.

12h29 – O comissário de polícia explica que o atirador tentou matar oficiais da NYPD quando foi abordado por eles.

12h28 – Kelly disse que a polícia acredita que havia apenas uma arma em posse do atirador. Mas ele afirma que “não queremos especular”. “Sabemos que uma pessoa está morta e que o atirador está morto”.

12h27 – Segundo o comissário, o homem que morreu tinha 53 anos e o atirador, 41. Não há crianças entre as vítimas, segundo Kelly.

12h26 – “Este é o começo de uma investigação”, diz Bloomberg, que retomou a fala.

12h26 – O comissário de polícia disse que o atirador disparou contra uma das pessoas a sangue frio.

12h25 – Segundo Kelly, os feridos não correm risco de morrer.

12h24 – Ray Kelly, comissário de polícia de Nova York, dá detalhes sobre o incidente.

12h23 – Bloomberg: “Não estamos imunes ao problema nacional das armas”

12h23 – “É uma tragédia terrível”, diz o prefeito de Nova York

12h22 – Bloomberg começa seu pronunciamento em Nova York no local do tiroteio.

Tiroteio no Empire State deixa 2 mortos, diz polícia de NY

12h02 – O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, prepara um pronunciamento sobre o caso do atirador do Empire State Building. Bloomberg falará dentro de instantes. Acompanhe.