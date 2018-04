Jornalistas do ‘Estado’ comentam último debate presidencial nos EUA

SÃO PAULO – Com a rodada de debates presidenciais finalizada nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 22, o Estado promoveu um bate-papo entre jornalistas para analisar o desempenho dos candidatos Barack Obama, democrata que busca a reeleição, e Mitt Romney, ex-governador republicano de Massachussetts. De Nova York, participaram a colunista Lúcia Guimarães e o correspondente Gustavo Chacra. O repórter especial Lourival Sant’Anna, que esteve recentemente nos EUA, participou de São Paulo, com o editor de Internacional do estadão.com.br, Gabriel Toueg. Os jornalistas conversaram por meio da ferramenta Hangout, do Google. Assista.