Após 63 anos juntos, casal nos EUA morre com apenas 20 minutos de diferença

WASHINGTON – Um homem e uma mulher octogenários que estavam há 63 anos juntos morreram com apenas 20 minutos de diferença em um asilo de Platte (Dakota do Sul) no domingo, informou nesta terça-feira, 9, a imprensa local.

Henry, veterano da Guerra da Coreia, e Jeanette De Lange, professora de música, se casaram em 1953. Jeanette, de 87 anos e sofria com Alzheimer desde 2011, morreu primeiro, às 17h10; e apenas 20 minutos depois, no mesmo quarto, morria Henry, que tinha câncer de próstata, indicou a emissora local KSFY.

Henry costumava visitar diariamente sua mulher na residência da terceira idade onde estava internada em Platte, mas após várias quedas, os médicos o aconselharam se internar também na semana passada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Colocaram mamãe e papai no mesmo quarto, o que foi muito doce. Na quarta-feira, quando entrou na residência, disse ‘não sei quantos dias tenho. Quantos dias mais o bom O senhor me terá aqui”, explicou Lee De Lange, um dos cinco filhos do casal, em uma entrevista à KSFY.

No domingo, os médicos chamaram a família ao ver que o final já estava próximo. “O médico disse que o pulso de papai tinha piorado e avisado que achava que ele iria primeiro. Cinco minutos depois, o assistente disse que achava que mamãe iria em breve”, acrescentou.

Uma emotiva história similar aconteceu no início de verão quando George e Ora Lee Rodríguez morreram com apenas horas de diferença após 58 anos casados em sua casa, em San Antonio, Texas. / EFE