Apresentadora de emissora russa nos EUA se demite por não concordar em ‘encobrir’ Putin

WASHINGTON – Uma apresentadora da emissora Russia Today (RT) em Washington pediu demissão no ar na quarta-feira 5, quando apresentava o telejornal do qual é âncora. Liz Wahl justificou a ação dizendo não poder trabalhar em uma emissora que “encobre” as ações do governo presidido por Vladimir Putin na Ucrânia.

“Não posso ser parte de uma rede financiada pelo governo russo e que encobre as ações de Putin. Tenho orgulho de ser americana e acredito em disseminar a verdade e por isso, após esse noticiário, eu me demito”, disse Wahl durante o telejornal.

A apresentadora explicou que seus avós foram da Hungria para os EUA em 1956 para fugir das forças soviética e afirmou que o trabalho como jornalista na RT implicava em “objeções éticas e morais”.

Os responsáveis pela emissora classificaram a atitude de Wahl de “um ato para se promover”. Wahl é a segunda funcionária da RT a criticar abertamente o governo Putin./ EFE