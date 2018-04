Argentina parabeniza Dilma, presidente da ‘nação irmã’ do Brasil

Após a divulgação dos resultados oficiais, o governo da Argentina também felicitou Dilma pela vitória. “O governo da República Argentina felicita a senhora Dilma Rousseff pelo triunfo popular obtido no dia do segundo turno, que lhe consagrou como a primeira chefe de Estado do Brasil”, dizia o comunicado da chancelaria.

Expressando sua “indeclinável vontade de seguir trabalhando com o governo e com a nação irmã do Brasil para aprofundar a estreita e rica relação que une os países”, o governo de Cristina Kirchner afirmou que a vitória da petista “afirma a continuidade das políticas que vêm se desenvolvendo no Mercosul, como a Unasul, para o bem-estar de toda a comunidade latino-americana”.

Dilma se torna uma das três chefes de Estado na América Latina, ao lado de Cristina Kirchner, da Argentina, e Laura Chinchilla, da Costa Rica.