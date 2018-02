Artistas substituem busto removido de Snowden por projeção

Horas depois de a polícia remover um busto do ex-colaborador da Agência de Segurança Nacional (NSA) Edward Snowden de um parque no Brooklyn, em Nova York, artistas o substituíram por um holograma. Snowden revelou os segredos da agência sobre a espionagem do serviço secreto americano de vários países e líderes aliados. Vive atualmente refugiado na Rússia.

O grupo de artistas, um coletivo que se autodenomina The Illuminator e não tem relação com o trio que instalou a escultura originalmente, usou laptops e equipamentos de projeção para exibir a imagem de Snowden onde ficava o busto.

De acordo com o site Mashable, os artistas divulgaram um comunicado defendendo a ação. “Nosso sentimento é de que enquanto o Estado talvez remova qualquer artefato material que fale desafiando um incumbente autoritarismo, os atos de resistência permanecem na consciência do público. E é dividindo esse ato de desafio que a esperança reside.”