As ideias de Theresa May

Imigração

A principal tarefa de May à frente da secretaria do Interior foi cortar o número de imigrantes de fora da UE que chegavam ao Reino Unido de centenas para dezenas de milhares. Ela também foi criticada pela iniciativa de mandar vans circulando pelo país na tentativa de convencê-los a retornar a seus países de origem

Direitos humanos

Em sua única intervenção durante a campanha do referendo, May sugeriu que o Reino Unido deveria abandonar a convenção europeia de direitos humanos, independentemente do resultado da votação. “Essa convenção ata as mãos do Parlamento e não adiciona nada à nossa prosperidade”, disse

Direitos trabalhistas

May prometeu fazer um governo em defesa dos trabalhadores, apesar de ter votado contra a obrigatoriedade do salário mínimo

Educação

A futura primeira-ministra votou a favor do aumento das anuidades das universidades públicas britânicas